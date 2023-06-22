22 июня 2023, 10:24
Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось
ТАСС: число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 46
Количество погибших в Херсонской области после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции увеличилось до 46. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
«По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали», — сказал источник агентства.
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Он добавил, что пострадавших госпитализировали с переохлаждением и различными травмами. Ранее сообщалось о 121 человеке, попавшем в больницу, а также о 41 погибшем.
Глава МЧС Александр Куренков заявил, что после ЧП на Каховской ГЭС в зону подтопления попали более 23 тысяч жилых домов. Почти 12 тысяч домов и более 60 социально значимых объектов в Херсонской области освободили от воды, сообщил RT.
Врио губернатора региона Владимир Сальдо отмечал, что после происшествия на гидроэлектростанции нижнее течение Днепра оказалось в состоянии экологической катастрофы. По его словам, все, что попадет в реку, выносится в Черное море и идет дальше по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.
Россия
Украина
Херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС
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