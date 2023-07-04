Общество 04 июля 2023, 13:18 Более 10 тысяч пострадавших от наводнения в Херсонской области получили выплаты Врио главы Херсонской области Сальдо: выплаты получили 10 тысяч пострадавших от наводнения РИА «Новости»

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Пострадавшим от наводнения после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции жителям Херсонской области продолжили оказывать помощь. На сегодняшний день выплаты в размере 10 тысяч рублей получили более 10 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что в центре внимания властей остается социальное обеспечение людей, которые потеряли имущество и получили вред здоровью в результате наводнения. Сальдо призвал жителей подавать заявления для получения компенсационных выплат.

Выплата в 10 тысяч рублей — это единовременная помощь, которую получили жители всех затопленных районов Херсонской области. За утрату имущества из регионального бюджета власти региона выплатят от 50 до 100 тысяч рублей. Окончательная сумма зависит от объема потерь.

Семьи погибших при наводнении получат по одному миллиону рублей, а компенсация вреда здоровью составит от 200 до 400 тысяч рублей.

Плотина Каховской гидроэлектростанции получила повреждения в результате обстрела украинских боевиков в июне этого года. Потоки воды затопили сразу несколько районов Херсонской области. Жертвами чрезвычайной ситуации стали 38 человек. Травмы различной степени тяжести получили 115 жителей региона.