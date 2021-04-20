Чартерные рейсы в Египет восстановят в ближайшее время

В Министерстве иностранных дел заявили, что в ближайшее время могут возобновить чартерные рейсы в Египет. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

В ведомстве отметили, что планируют возобновить чартерные рейсы на курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Все идет по плану. Думаю, скоро объявят. Все практически решено», — процитировал замминистра ТАСС.

Конкретных сроков запуска чартерных рейсов в Египет он не назвал.

В начале апреля о возможном возобновлении авиасообщения с египетскими курортами сообщал Сергей Лавров. Глава МИД заявил, что власти страны сделали многое для этого.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с «360» отметил, что заменить российским туристам Турцию может только Египет. Спрос на него, по данным сервиса путешествий OneTwoTrip, вырос на 250%.

Стоимость отдыха в Сочи на майские праздники выросла в среднем на 50% после объявления об ограничении полетов в Турцию.