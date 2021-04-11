Лавров заявил о скором возобновлении чартеров в Египет

Россия заинтересована в восстановлении перелетов на египетские курорты. Чартеры могут возобновить «в ближайшее время», сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

«За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время», — привел слова министра сайт МИДа.

Также Лавров заявил о хороших перспективах сотрудничества в других сферах. Речь идет о строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» по российскому проекту, создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, поставок в Египет железнодорожных вагонов.

Глава МИДа приветствовал регистрацию в республике российской вакцины «Спутник V». Когда препарат начнут поставлять в Египет, неизвестно.

Полеты из России в Египет прекратились в ноябре 2015 года, после теракта на борту самолета, возвращавшегося с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В апреле 2018 года Россия возобновила регулярное воздушное сообщение с Каиром. Чартерные перевозки на египетские курорты до сих пор остаются под запретом.