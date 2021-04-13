Спрос на Египет вырос на 250% после закрытия границ Турции

Российские туристы начали активно искать замену Турции после новостей о вновь закрывшихся границах. Любители перелетов хотят воспользоваться большим количеством выходных дней на майских праздниках. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip заявили, что лидером в списке популярных направлений после новости о закрытии Турции стал Египет. Спрос на путешествия в эту страну увеличился на 250%. Следом расположился Кипр с поднявшимся до 150% спросом. Замыкает топ ОАЭ — за сутки спрос на это направление вырос на 130%.

Другими популярными направлениями стали Грузия, Армения, Греция и Белоруссия.

Среди внутреннего туризма сильного всплеска не наблюдается, однако число поисковых запросов по городам России также возрасло. Больше всего стали искать билеты в Петрозаводск.