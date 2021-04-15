Стоимость отдыха в Сочи выросла в среднем на 50% после ограничения полетов в Турцию

Стоимость отдыха в Сочи на майские праздники выросла в среднем на 50%. Рост цен произошел на фоне ограничений полета в Турцию.

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Эксперт отметила, что желающим отдохнуть в Сочи придется подстроиться под даты и цены, которые выставят отельеры. Альтернативой могут стать съемные квартиры.

Представители туротрасли предполагают, что стоимость снизится только после возобновления полетов в Турцию. Но распространяться пониженные цены будут на свободный номерной фонд, если такой, по мнению председателя правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина, останется.

«Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», — уточнила она.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в разговоре с «360» отметил, что на международном рынке конкуренцию по ценам Турции может создать только Египет. Россияне ждут решения правительства России, которое предположило восстановление перелетов в страну.

После ограничений полетов в Турцию, по информации сервиса путешествий OneTwoTrip, спрос вырос на курорты Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов.