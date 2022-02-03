Бывшего судью Янгулбаева лишили неприкосновенности

Бывший судья Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаев лишился неприкосновенности. Такое решение приняла Квалификационная коллегия судей республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Участники заседания проголосовали тайно. После подсчета выяснилось, что решение коллегия приняла единогласно.

«Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда Чеченской Республики», — зачитал решение коллегии председатель совета Алавдин Гардалоев.

Накануне в Грозном прошел масштабный несанкционированный митинг с участием религиозных деятелей, глав общин и молодежи. Собравшиеся потребовали наказать членов семьи Янгулбаевых и привлечь их к ответственности за оскорбление чувств мусульман и оправдание терроризма.

Руководитель республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал ссылку на расследование, из которого следует, что сыновья бывшего судьи Ибрагим и Байсангур после отъезда в Европу создали радикальный канал в мессенджере, где призывали жителей Чечни к террористической и экстремистской деятельности, а также оскорбляли мусульманских святых.

Кадыров заявил, что не позволит семье Янгулбаевых превратить регион в рассадник террористов.

Сайди Янгулбаев вместе с дочерью уехал из России после обвинений со стороны руководителя Чеченской Республики. До этого его жену неизвестные люди увезли из квартиры в Нижнем Новгороде. Как сообщила адвокат Наталья Добронравова, группа мужчин представилась сотрудниками силовых структур. Юрист отметила, что у одного из автомобилей около дома судьи были номера Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что к бывшему судье приехали сотрудники полиции и действовали они в соответствии с законом. Он пояснил, что Янгулбаеву трижды отправляли повестку для дачи показаний, но он не явился на допрос.