Жители Грозного вышли на митинг против семьи Янгулбаевых

Несанкционированный митинг прошел около мечети «Сердце Чечни» в центре Грозного. Собравшиеся потребовали наказать членов семьи Янгулбаевых за оскорбление чувств верующих и пособничество террористам. Об этом сообщило агентство «Грозный-информ».

По данным журналистов, на площади собрались более 400 тысяч человек. МВД республики пока не привело данных о количестве протестующих.

На митинг прибыли известные религиозные деятели, главы общин, городская молодежь и представители соседней Ингушетии.

К собравшимся обратился муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, который назвал семью Янгулбаевых врагами Аллаха, которые оскорбили чувства верующих.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал ссылку на расследование о деятельности братьев Ибрагима и Байсангура, сыновей бывшего судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева. Из материалов следует, что уехавшие в Европу молодые люди создали радикальный канал в Telegram, через который призывали к терроризму и экстремизму, а также вели оскорбительные беседы о мусульманских проповедниках.

Кадыров заявил, что в свое время мог очистить республику от террористов и теперь не позволит, чтобы семья Янгулбаевых занималась в республике экстремистской деятельностью.

В конце января адвокат Наталья Добронравова заявила, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева увезли из квартиры в Нижнем Новгороде неизвестные люди, которые представились сотрудниками силовых структур.

По словам защитника, у одного из автомобилей, припаркованных у дома судьи, были номера Чеченской Республики. По последним данным, после обвинений со стороны Рамзана Кадырова бывший судья Янгулбаев вместе с дочерью уехал из России.