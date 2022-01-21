Песков переадресовал вопрос о похищении жены экс-судьи в МВД

Сообщения СМИ о попытке похищения бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и его жены требуют официального подтверждения. Разобраться в этой истории должны правоохранительные органы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что видел сообщения журналистов, но не уверен в их достоверности.

«Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — заявил Песков.

Он добавил, что если речь идет о похищении человека, то нужно обратиться в полицию, чтобы она начала действовать.

Песков добавил, что Кремль не может разбираться в этой истории, так как это зона ответственности правоохранительных органов.

Представитель Кремля подчеркнул, что сотрудники силовых структур российских регионов действуют по единой инструкции.

«Мы единая страна, у нас есть министерство внутренних дел, у нас есть другие специальные службы, в этих рамках работа должна вестись, о чем-то другом речи быть не может», — отметил Песков.

Накануне адвокат Наталья Добронравова в беседе с ТАСС рассказала, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева увезли неизвестные люди, которые представились оперативниками. Она пояснила, что минувшим вечером бывший судья пригласил ее к себе в квартиру в Нижнем Новгороде с просьбой оказать юридическую помощь.

В подъезде ее встретили неизвестные люди, которые показали ей бланк постановления о приводе на допрос Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Адвокат отметила, что около дома находились автомобили, у одного из которых были номера Чеченской Республики.

По словам Добронравовой, неизвестные извинились за то, что постановление выписали на имя Янгулбаева, так как у него сохраняется статус судьи, но забрали с собой его жену. По вызову приехали сотрудники одного из отделов полиции города, которые взяли с нее объяснения, как свидетеля случившегося.