Грозный гремит от митинга против семьи Янгулбаевых. Чего хочет многотысячная толпа

В Грозном прошел митинг против семьи Янгулбаевых. По предварительным оценкам, на нем присутствовали более 400 тысяч участников. Среди них были даже официальные лица региона. Митингующие требовали привлечь к ответственности Янгулбаевых за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму.

Митинг в Грозном

Митингующие собрались 2 февраля на центральной площади, перед мечетью «Сердце Чечни», в Грозном. Они протестовали из-за семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, обвиняя его в оскорблении чувств верующих и пособничестве терроризму. Некоторые принесли с собой плакаты с фотографиями членов семьи с подписями «Позор нации», которые потом топтали и сжигали. Это можно увидеть в репортаже «Грозный-информ».

Как сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, на несанкционированный митинг пришли более 400 тысяч человек.

«На митинге собралось более 400 тысяч человек, это только мужская половина. Этот митинг проводился чеченской общественностью, жителями республики несанкционированно, в нем принимали участие уважаемые религиозные деятели, старейшины, там принимали участие учителя, доктора, спортсмены, представители искусства, академии наук. <…> Вся республика принимала участие», — процитировало его РИА «Новости».

На митинге были не только жители Грозного, но и люди из дальних сел, которые приехали в город только ради этого. Аднан Хамидов, местный житель, сказал РИА «Новости», что слова Янгулбаевых глубоко задели честь чеченского народа и их религию.

Помимо простых граждан там были и официальные лица. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов выступил с целой речью, в которой обратился к президенту Владимиру Путину и членам правительства. В ней он обвинил Янгулбаевых в оправдании терроризма и призвал задействовать все необходимые ресурсы для их экстрадиции. Об этом сообщил «Грозный-информ».

Как передавал РБК, на митинге также присутствовал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он заявил, что семья Янгулбаевых оскорбила чувства верующих.

Реакция властей

До начала митинга в СМИ активно обсуждали слова другого чеченского депутата — Адама Делимханова. Он записал обращение у себя в Instagram по поводу Янгулбаевых. В нем он пригрозил им кровной местью, а также пообещал преследование.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов увидел в этой речи угрозы и попросил Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Как написало РИА «Новости», на это заявление отреагировали в правительстве. Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов сказал, что такая ситуация будет рассмотрена при поступлении соответствующего обращения. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что оценивать действия депутатов — «это не наша функция». Этим должны заниматься Госдума и комитет по этике.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы причастны к нападению на бывшего чеченского силовика в Турции. Он обратился к странам, в которых находятся родственники семьи, и призвал вернуть их домой.

«Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет. Помните, <...> прикрывать их — значит содействовать террористам», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Он также ответил на обвинения в адрес полицейских, проводивших задержание Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. По его словам, ей трижды отправляли повестку. Кадыров также заявил, что Мусаева не просто сопротивлялась задержанию, но и напала на сотрудника полиции, чуть не лишив его глаза. Об этом писало РИА «Новости».

Кто такие Янгулбаевы

Сайди Янгулбаев — экс-судья Верховного суда Чечни. Его сыновей Ибрагима и Байсангура подозревают в создании и ведении оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, который был признан экстремистским чеченским судом. Сейчас всех членов семьи обвиняют в распространении, оправдании и поддержке терроризма и экстремизма.

Дело против Ибрагима Янгулбаева возбудили 31 января. Сейчас он находится в федеральном розыске, а суд его заочно арестовал. Его брата Абубакара задержали в конце декабря в Пятигорске для допроса по делу об оправдании терроризма.

А 20 января, по словам адвоката Натальи Добронравовой, чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода жену Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. В разговоре с РИА «Новости» Добронравова заявила, что Мусаеву силой вывели из квартиры.

Абубакар Янгулбаев рассказал, что она больна диабетом, а ей даже не дали возможности взять с собой необходимые лекарства, доставив в Грозный без них. Об этом писали «Ведомости».

Песков прокомментировал эти новости, заявив, что у чеченских силовиков нет особого статуса, и если речь действительно идет о похищении кого-либо, то нужно обратиться в правоохранительные органы, чтобы полиция начала действовать.