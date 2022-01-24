Кадыров назвал экс-судью Чечни воплощением предательства

Рамзан Кадыров заявил, что бывший судья ВС Чеченской Республики Сайди Янгулбаев является воплощением предательства. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что всегда боролся с террористами и их пособниками, очистил Чечню от них. В этой битве погибли тысячи достойных жителей Чечни, отметил глава республики.

«И не для того они отдавали свои жизни, чтобы мерзкая семейка Янгулбаевых своими провокациями и интригами свела на нет все достигнутые успехи. А настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей», — заявил политик.

По его мнению, Янгулбаев сбежал, воспользовавшись статусом судьи, вместо того чтобы осудить их за экстремистские высказывания. Беглец предал судебную систему, добавил глава Чечни.

Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России из-за угрозы их жизни, написала Lenta.ru. До этого Кадыров назвал эту семью пособниками террористов и призвал уничтожить их в случае сопротивления при задержании. RT уточнил, что жена бывшего судьи — Зарема Мусаева — находится в спецприемнике МВД в Чечне.