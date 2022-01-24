Кадыров назвал экс-судью Чечни воплощением предательства
Глава Чечни назвал бывшего судью Янгулбаева воплощением предательства
Рамзан Кадыров заявил, что бывший судья ВС Чеченской Республики Сайди Янгулбаев является воплощением предательства. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.
Кадыров написал, что всегда боролся с террористами и их пособниками, очистил Чечню от них. В этой битве погибли тысячи достойных жителей Чечни, отметил глава республики.
«И не для того они отдавали свои жизни, чтобы мерзкая семейка Янгулбаевых своими провокациями и интригами свела на нет все достигнутые успехи. А настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей», — заявил политик.
По его мнению, Янгулбаев сбежал, воспользовавшись статусом судьи, вместо того чтобы осудить их за экстремистские высказывания. Беглец предал судебную систему, добавил глава Чечни.
Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России из-за угрозы их жизни, написала Lenta.ru. До этого Кадыров назвал эту семью пособниками террористов и призвал уничтожить их в случае сопротивления при задержании. RT уточнил, что жена бывшего судьи — Зарема Мусаева — находится в спецприемнике МВД в Чечне.