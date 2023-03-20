Эксклюзив 20 марта 2023, 18:23 «Был классным и талантливым». Шоумен Маркони — о погибшем основателе группы Cream Soda Шоумен Маркони: основатель группы Cream Soda Свиргунов был классным и талантливым РИА «Новости»

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Основатель группы Cream Soda Дмитрий (Нова) Свиргунов был классным человеком и талантливым творческим деятелем. Таким мнением с «360» поделился шоумен, телеведущий, ведущий-актер программы «Вечерний Ургант», основатель и ведущий программы «Реутов-ТВ» Владимир Маркони.

«Дима был очень классный, талантливый. Печально и тоскливо, что такая трагедия произошла», — заметил он.

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Шоумен добавил, что они со Свиргуновым были в отличных отношениях. О его смерти Маркони узнал из новостей.

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Ранее певица Алена Свиридова, которая сотрудничала с Cream Soda, призналась «360», что пребывает в шоке и никак не может поверить в гибель коллеги.

Дмитрий Свиргунов и еще четыре человека из его компании провалились под лед в Ярославской области в ночь на 20 марта. Выбрались лишь двое, один из которых скончался в машине скорой помощи. Позже из воды достали тело Дмитрия. Его брата и друга по-прежнему не нашли, они числятся пропавшими без вести.

Кстати, в одной из песен группы, написанной больше пяти лет назад, есть слова, которые можно расценить как жуткое предзнаменование случившегося.