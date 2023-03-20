Эксклюзив 20 марта 2023, 14:16 Основатель группы Cream Soda провалился под лед в Ярославской области. В коллективе рассказали, как это произошло Группа Cream Soda подтвердила, что основатель коллектива Свиргунов провалился под лед freepik

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Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед во время отдыха в Ярославской области, рассказали «360» представители коллектива. Там уточнили, что 34-летний музыкант и еще два человека сейчас числятся без вести пропавшими.

«История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой Нова (основателем группы Дмитрием Свиргуновым — прим. ред.). В компании друзей он вышел на лед и провалился под него», — рассказали в Cream Soda.

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Там добавили, что без вести пропавшими числятся Свиргунов, его брат Роман и их друг. Сейчас их ищут водолазы. Как только появится информация от МЧС, коллектив поделится данными.

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По данным источников издания 76.ru, группа из 10 молодых людей вышла на лед в селе Диево-Городищи в ночь на 20 марта. Провалились пять человек, но выбраться сумели лишь два из них. Троих унесло течением. Собеседники добавили, что один из спасенных позже скончался в машине скорой помощи.

Группу Cream Soda основали в 2012 году. Среди самых известных композиций — песни «Хэдшот», «Красиво», «Никаких больше вечеринок» и «Уйди, но останься».

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