20 марта 2023, 17:40
Певица Алена Свиридова с ужасом восприняла новость о гибели основателя группы Cream Soda
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов в ночь на 20 марта провалился под лед на Волге в Ярославской области и погиб. Певица Алена Свиридова, которая ранее сотрудничала с коллективом, прокомментировала эту новость в беседе с «Ридусом».
Знаменитость призналась, что пребывает в шоке от происходящего. Она подчеркнула, что до сих пор не может поверить в новость о том, что Свиргунова нет в живых.
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«Абсолютно шокирующая для меня новость… Я не могу в прошедшем времени о нем говорить, как-то это не укладывается в голове», — призналась Свиридова.
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Совместно с Cream Soda певица принимала участие в записи новой версии песни «Розовый фламинго».
Ранее родственница Дмитрия Свиргунова опознала его тело. По информации издания, водолазы продолжают поиски тел еще двух человек.
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