Знаменитости 20 марта 2023, 16:06 Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге — СМИ Shot: спасатели подняли из Волги тело основателя группы Cream Soda Свиргунова Соцсети

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Спасатели подняли из реки Волга тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщили источники Telegram-канала Shot. По их информации, скоро начнется процедура опознания музыканта.

Издание опубликовало несколько снимков с возможного места происшествия. На кадрах видно, что лед на реке местами слишком тонкий. По данным Mash, тела брата Свиргунова и его товарища продолжают искать.

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Ранее в Cream Soda подтвердили «360», что основатель группы Дмитрий Свиргунов провалился под лед в Ярославской области. В компании друзей он вышел на реку в ночь на 20 марта. Вместе с музыкантом пропавшими без вести числятся его брат Роман и их друг. Водолазы продолжают поисковые работы.

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По предварительной информации, все случилось в селе Диево-Городищи. Компания из 10 человек вышла на реку — лед не выдержал, и пятеро провалились. Двоих удалось вытащить, но один из них умер по пути в больницу. Позже в Сети появилось предположительно последнее видео с Дмитрием Свиргуновым. На кадрах — музыкант на льду в компании еще одного человека.