20 марта 2023, 16:37
Предзнаменование гибели основателя Cream Soda нашли в песне группы
Строчки песни Cream Soda «Volga» предрекли гибель основателя группы Свиргунова
«360» увидел зловещее предзнаменование в строчках песни группы Cream Soda «Volga». Слова композиции, появившейся еще в 2017 году, как бы намекают на то, как погибнет основатель коллектива Дмитрий Свиргунов.
«В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну», — поется там.
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Свиргунов провалился под лед ночью в Ярославской области. Он отдыхал в компании из 10 человек — по некоторым данным, отмечал свой день рождения. Пятеро рискнули погулять по льду, но он оказался слишком тонким. Выбраться смогли только двое, один из них умер в машине скорой помощи.
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СМИ сообщили, что водолазы уже вытащили из Волги тело Дмитрия. Скоро начнется процедура опознания. Еще двое — брат Свиргунова и их друг — числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.
Ранее в Сеть попало видео, на котором отражены, возможно, последние минуты жизни Дмитрия Свиргунова. В кадре оказались музыкант и еще один человек, стоящие на льду.
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