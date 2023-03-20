Важное 20 марта 2023, 16:37 Предзнаменование гибели основателя Cream Soda нашли в песне группы Строчки песни Cream Soda «Volga» предрекли гибель основателя группы Свиргунова Соцсети

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«360» увидел зловещее предзнаменование в строчках песни группы Cream Soda «Volga». Слова композиции, появившейся еще в 2017 году, как бы намекают на то, как погибнет основатель коллектива Дмитрий Свиргунов.

«В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну», — поется там.

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Свиргунов провалился под лед ночью в Ярославской области. Он отдыхал в компании из 10 человек — по некоторым данным, отмечал свой день рождения. Пятеро рискнули погулять по льду, но он оказался слишком тонким. Выбраться смогли только двое, один из них умер в машине скорой помощи.

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СМИ сообщили, что водолазы уже вытащили из Волги тело Дмитрия. Скоро начнется процедура опознания. Еще двое — брат Свиргунова и их друг — числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.

Ранее в Сеть попало видео, на котором отражены, возможно, последние минуты жизни Дмитрия Свиргунова. В кадре оказались музыкант и еще один человек, стоящие на льду.