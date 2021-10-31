Бузова ответила на отмену спектакля с ней

Ольга Бузова, которая не так давно стала еще и актрисой, отреагировала на решение МХАТ отменить спектакль «Чудесный грузин» с ее участием. Свои пожелания театру и его новому гендиректору Владимиру Кехману появились в Stories поющей телеведущей.

Бузова выложила скриншот с сайта МХАТ, на котором видна надпись, что билеты на «Чудесного грузина» 2 ноября уже раскуплены, а ниже обратилась к руководству театра.

«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакль с моим участием. Владимир Абрамович [peace]», — написала она, добавив в обращении к Кехману эмодзи со знаком мира.

Сообщение о том, что спектакль с Ольгой Бузовой отменен, появилось сегодня на сайте МХАТ. Это объяснили плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Уточнялось, что решение принял новый генеральный директор театра Владимир Кехман.

В театре подчеркнули, что постановка остается в репертуаре, просто ее перенесли на неопределенное время.

Премьера «Чудесного грузина» вызвала большой интерес общественности. Но не всегда реакции были положительными. Многие критиковали способности Бузовой. Она сама, отыграв на сцене театра, заявила, что всем осталась очень довольна.