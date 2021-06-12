«Все получилось»: Бузова рассказала, как прошла премьера на сцене МХАТа

Телеведущая и певица Ольга Бузова после спектакля «Чудесный грузин» рассказала о своих впечатлениях от игры на сцене МХАТа. Премьера постановки прошла 11 июня.

«Так волнительно каждый раз выходить на сцену. А сегодня особенно — ведь мы играли для нашего зрителя. И в зале была моя семья», — написала Бузова у себя в Instagram.

Певица подчеркнула, что у нее все получилось, но впереди еще предстоит много работы.

«Буду расти во всех смыслах, чтобы вы получали удовольствие. Спасибо за такой теплый и позитивный прием», — поблагодарила она.

Бузова напомнила, что 12 июня еще раз покажут «Чудесного грузина». Пост артистка подписала именем Беллы Шанталь. Так зовут героиню постановки, которую играет телеведущая.

Позже у себя в Stories она посетовала подписчикам, что очень устала, потому что «отдает всю себя».

Приглашение экс-ведущей «Дома-2» во МХАТ вызвало неоднозначную реакцию. На пресс-показе во время исполнения романса она сорвалась на крик, чем развеселила некоторых зрителей.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил — МХАТ хайпанул, когда позвал в спектакль Бузову. Но, по его словам, в этой постановке нужен был образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать медийную повестку.