МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и дальше будет выходить на сцену МХАТа имени Горького. Театр продлил с телеведущей, певицей, а теперь еще и актрисой контракт на два спектакля.

Это подтверждает соответствующий документ на сайте госзакупок.

Уточняется, что за исполнение роли певицы Беллы Шанталь в спектаклях, которые пройдут 17 и 18 сентября 2021 года, Бузова получит 234 044 рубля. Такую же сумму ей выплатили за участие в двух премьерных показах в июне этого года. При этом с учетом шести репетиций артистка получила 446 тысяч рублей.

Участие Бузовой в постановке «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина вызвало общественный резонанс. Режиссер Никита Михалков высмеял решение худрука театра Эдуарда Боякова пригласить Бузову в спектакль и посоветовал сначала брать ее на более мелкие позиции, например билетершей.

Бывший художественный руководитель, а ныне президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина также выступила с резкой критикой Боякова. Она также написала письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и не дать загубить театр.