Спектакль с Бузовой отменили из-за плохой продажи билетов

Руководство МХАТ имени Горького решило отменить спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой 2 ноября — зрители не покупают на него билеты. Об этом сообщили на сайте театра.

«МХАТ имени Горького отменяет 2 ноября спектакль „Чудесный грузин“ в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман», — сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В театре уточнили, что постановку не убрали из репертуара, а перенесли на неопределенный срок.

Спектакль «Чудесный грузин» про Сталина с участием Бузовой появился на сцене МХАТ имени Горького в 2021 году. Эта постановка вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые актеры и режиссеры раскритиковали приглашение певицы и телеведущей в проект.

На этой неделе Министерство культуры сообщило, что генеральным директором МХАТ имени Горького стал предприниматель и худрук Михайловского театра Санкт-Петербурга Владимир Кехман. В ведомстве объяснили, что он должен вывести театр из кризиса и обеспечить творческую атмосферу в коллективе.