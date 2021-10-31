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    31 октября 2021, 10:27

    Спектакль с Бузовой отменили из-за плохой продажи билетов

    Пресс-служба МХАТ имени Горького: спектакль Чудесный грузин с Бузовой отменили

    Андрей Иванов

    Руководство МХАТ имени Горького решило отменить спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой 2 ноября — зрители не покупают на него билеты. Об этом сообщили на сайте театра.

    «МХАТ имени Горького отменяет 2 ноября спектакль „Чудесный грузин“ в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман», — сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

    В театре уточнили, что постановку не убрали из репертуара, а перенесли на неопределенный срок.

    Спектакль «Чудесный грузин» про Сталина с участием Бузовой появился на сцене МХАТ имени Горького в 2021 году. Эта постановка вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые актеры и режиссеры раскритиковали приглашение певицы и телеведущей в проект.

    На этой неделе Министерство культуры сообщило, что генеральным директором МХАТ имени Горького стал предприниматель и худрук Михайловского театра Санкт-Петербурга Владимир Кехман. В ведомстве объяснили, что он должен вывести театр из кризиса и обеспечить творческую атмосферу в коллективе.