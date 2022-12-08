Общество 08 декабря 2022, 17:51 Бута пригласят на заседание комитета Госдумы по международным делам Депутат Слуцкий: Бута пригласят на заседание комитета Думы по международным делам РИА «Новости»

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Виктора Бута в ближайшее время пригласят на заседание комитета Государственной думы по международным делам. Об этом заявил председатель ЛДПР, депутат нижней палаты парламента Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он назвал содержание Бута в американской тюрьме незаконным. С момента ареста россиянина партия, Министерство иностранных дел, парламент и правозащитные организации добивались его освобождения. Наконец решение принято и обмен состоялся, отметил Слуцкий.

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«Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание комитета по международным делам и фракции ЛДПР. Своих не бросаем!» — сказал он.

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По его словам, партия находилась в непрерывном контакте с женой Виктора Бута — Аллой. Отдельные поздравления и самые теплые слова Слуцкий передал ей.

Об освобождении и возвращении в Россию Бута стало известно 8 декабря. МИД страны добился его обмена на отбывающую срок за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

После долгих переговоров событие состоялось в Абу-Даби. Предварительно, самолет с Бутом на борту приземлится в московском аэропорту Внуково.

Россияне и жители других стран прислали сообщения с поздравлениями об освобождении Бута, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Его брат Сергей заявил, что радоваться будет, только когда увидит Виктора дома.