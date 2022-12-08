Мир 08 декабря 2022, 17:19 МИД России получил поздравления с освобождением Бута Захарова заявила о поздравлениях из разных стран после освобождения Бута РИА «Новости»

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Жители России и других стран прислали сообщения с поздравлениями об освобождении и возвращении домой Виктора Бута. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что сообщения присылают люди, которые лично с Бутом никогда не были знакомы.

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«Получаем сообщения. Пишут люди из России и из-за границы, они поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута. Они лично с ним незнакомы, никогда даже не видели. Но переживают как за своего близкого! Благодарят страну», — написала Мария Захарова.

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Осужденный в США на 25 лет тюрьмы предприниматель Виктор Бут возвращается в Россию. МИД России добился его обмена на отбывающую девятилетний срок за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. В ведомстве сообщили, что обмен провели в Абу-Даби после длительных переговоров.

Брат освобожденного россиянина Сергей Бут заявил, что пока не может сказать о своих первых эмоциях. По его словам, радоваться он станет, когда увидит Виктора в России.