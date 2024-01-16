Общество 16 января 2024, 19:47 Более миллиона подписей в поддержку Путина собрали на площадках «Единой России» Турчак: на площадках «Единой России» собрали более млн подписей за Путина РИА «Новости»

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Свыше миллиона подписей с момента начала процедуры собрали на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина на выборы лидера страны. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей — на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах МГЕР», — отметил Турчак.

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По его словам, в сборе подписей помогают около 20 тысяч волонтеров. Добровольцы выезжают и в труднодоступные районы.

«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», — указал он.

Турчак обратил внимание, что на пункты сбора подписей приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Участие принимают россияне самых разных возрастов и профессий. Но всех объединяет желание видеть Россию сильной и независимой.

«И такой она может быть только с одним человеком во главе — с нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным», — заключил секретарь генсовета партии.