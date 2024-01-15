Общество 15 января 2024, 19:34 Угольников поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы Кинорежиссер Угольников поддержал решение Путина о выдвижении на выборах РИА «Новости»

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Кинорежиссер, актер и сценарист Игорь Угольников поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на выборы в марте 2024 года. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

«Мы с вами видим, как изменилась наша страна за последние 25 лет, за прошедшую четверть века. Я был студентом в 1980-е годы, потом работал в театрах, на ТВ и видел, как меняются люди моей страны», — подчеркнул Угольников.

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Он также добавил, что Владимир Путин помнит и чтит наследие России. Для него сокровенна Великая Отечественная война. По словам режиссера, сейчас важно направить усилия на борьбу против уничтожения памятников защитникам Отечества и осквернения могил предков, а президент России делает для этого все возможное.

Актер уточнил, что Россия крепко держит свои позиции и постоянно развивается. Кроме того, страну уважают на политической арене и чувствуют в ней сильного соперника. Учитывая исторический опыт, отметил Угольников, так и должно быть.

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин также поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах.