Власть 20 декабря 2023, 16:01 Порядка 38 миллионов россиян смогут проголосовать онлайн на президентских выборах ЦИК: электронное голосование на президентских выборах пройдет в 29 регионах РФ РИА «Новости»

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в следующем году будет доступно для жителей 29 регионов России. Такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии, сообщила пресс-служба ЦИК.

«Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов», — сказала она.

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Также заявку подали власти Вологодской области, где ранее ДЭГ не проводили. Во время тренировки электронного голосования местные избиратели проявили высокий интерес. На участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, из них 80% приняли в нем участие.

В 28 регионах России ДЭГ пройдет с использованием федеральной платформы. А в Москве подобное голосование проведут с помощью региональной информационной системы. Всего принять участие в ДЭГ смогут около 38 миллионов избирателей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допустить нарушений на голосовании 2024 года. Она назвала выдвижение кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы главным политическим решением уходящего года.