Общество 18 декабря 2022, 09:23 Более 60 самолетов задержали и отменили в Москве из-за снегопада Снегопад стал причиной отмены и задержки 62 самолетов в Москве Unsplash

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В Москве из-за сильного снегопада задержали 50 рейсов и отменили еще 12. Таковы данные «Яндекс.Расписания» к 09:15. Количество задержанных рейсов продолжает увеличиваться.

Больше всего задержанных рейсов сейчас в Домодедово (28), максимум отмененных — во Внуково (восемь). В Шереметьево задерживаются 10 самолетов, вылет еще двух отменили.

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Это далеко не первый раз за неделю, когда рейсы в Москве отменяют и переносят из-за непогоды. За две недели в городе выпало больше 100% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, после сегодняшнего ночного снегопада высота снежного покрова в столице увеличится на 30 сантиметров, а в Московской области — до полуметра. При этом в Московском регионе пока небольшие морозы — около -6 градусов.

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А в среду, 21 декабря, начнется оттепель, причем длительная. К пятнице столбики термометров поднимутся до +4 градусов.