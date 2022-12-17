Москва 17 декабря 2022, 10:54 Аэропорты Москвы начали задерживать и отменять рейсы из-за непогоды «Яндекс.Расписание» сообщил о задержках и отменах рейсов в аэропортах Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около двух десятков рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации, полученной из сервиса, сейчас во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали 20 рейсов. Вылет еще 17 самолетов пока что задержали.

Реклама

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в российской столице ухудшится погода. По его словам, в Москве ожидается ветер, снежные заносы и метель. В воскресенье ситуация ухудшится еще больше — снегопад усилится.

Реклама

Только за последние две недели в российской столице выпало более 100% месячной нормы осадков. Это связано с тем, что всего в 150 км от Москвы проходит атмосферный фронт.

В связи с этим жителям и гостям города следует планировать поездки на личном транспорте и учитывать прогноз погоды. Водителям следует помнить о соблюдении скоростного режима и дистанции.