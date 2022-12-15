Общество 15 декабря 2022, 23:17 Более 100% месячной нормы осадков выпало в Москве за две недели Синоптик «Фобоса»: в Москве за полмесяца выпало 112% месячной нормы осадков

Читать 360tv в

Вечером 15 декабря московский регион снова накрыло снегопадом. Ненастье связано с атмосферным фронтом, который находится всего в 150 километрах от российской столицы, сообщил в Telegram-канале синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

«После 18:00–19:00 снегопады накроют столицу, и продолжатся до 07:00-09:00 часов утра пятницы, после чего, с наступлением рассвета, благодаря гребню антициклона, погода возьмет курс на улучшение», — отметил специалист.

Реклама

По словам Тишковца, снежный покров подрастет с 18 до 22 сантиметров. В Москве за половину декабря выпало 112% месячной нормы осадков. До утра в столице будет кружить слабая метель, видимость ухудшится до четырех километров.

Реклама

Синоптик посоветовал планировать поездки на личном транспорте с учетом прогнозов погоды. Следует соблюдать скоростной режим и быть внимательным во время езды.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель BMW вылетел с проезжей части и сбил несколько пешеходов. Виновник ДТП утверждает, что его машину занесло.