Общество 18 декабря 2022, 03:02 Москвичей ждет оттепель 21 декабря — Вильфанд Гидрометцентр России: в Москве наступит оттепель 21 декабря РИА «Новости»

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Продолжительная оттепель в московском регионе начнется вечером 21 декабря, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до 0 градусов. Начнется оттепель, причем длительная», — пояснил синоптик.

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В среду и в четверг в Москве температура воздуха составит -2 +3 градусов. В пятницу столбики термометров поднимутся от -1 до +4 градусов.

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Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 18 декабря в Москве усилится снегопад. Высота снежного покрова увеличится на 30 сантиметров в столице, а в Подмосковье — до полуметра. На юге области синоптики обещают ледяные дожди.