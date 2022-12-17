Экология 17 декабря 2022, 23:58 Москвичей предупредили о сильном снегопаде в воскресенье Синоптик Тишковец сообщил об усилении снегопада в Москве и области РИА «Новости»

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Снегопад в московском регионе серьезно усилится в ночь на воскресенье, видимость ухудшится до одного километра. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог предупредил, что высота снежного покрова увеличится на 30 сантиметров в столице, а в Подмосковье — до полуметра.

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«По южной части Московской области пройдут ледяные дожди» — написал он.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее уточнил, что в воскресенье в Москве ожидается гололедица и снег, которые создадут трудности для воздушного и наземного транспорта.

Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, а температура воздуха в столичном регионе упадет до 7 градусов мороза.

Ранее стало известно, что в Москве за прошлые две недели выпало свыше 100% месячной нормы осадков. Синоптики посоветовали москвичам соблюдать скоростной режим на дорогах и внимательнее следить за обстановкой.