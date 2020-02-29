Блогера-провизора затравили за незнание опасных свойств сухого льда
Диденко отмечала день рождения 28 февраля в бане. Муж подготовил ей и гостям сюрприз, засыпав бассейн сухим льдом для эффектных фотографий. В итоге получилась концентрированная соляная кислота. Три человека погибли, включая мужа Диденко.
Теперь пользователи сомневаются в том, что девушка действительно разбирается в лекарствах, о которых столько писала.
«Да уж провизор! Любительница похайповать, бегающая с пробирками, мензурками и менструальными чашами», — написала @arishka_smirnovaa в комментарии под постом Диденко в Instagram.
«Еще раз убеждаюсь в тупости блогеров! Всему учат, от всего лечат, а мозгов три горошины», — добавила @amily_ammi.
Из-за травли Екатерина Диденко начала скрывать комментарии под своими постами и удалять негатив, но его так много, что девушка просто не успевает за хейтерами.
Люди не скрывают свою злость, хотя Диденко и так сама пострадала.
Нашлись те, кто поддержал блогера. Диденко сама опубликовала видео, в котором не могла сдержать слез. Она сказала, что не знает, как сообщить детям о смерти отца, и попросила помощи психологов.
Многие пишут слова поддержки, отмечая, какой красивой они были парой.
Смерть мужа Диденко и еще двух гостей вечеринки сейчас расследует СК. Там завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.