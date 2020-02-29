Блогера-провизора затравили за незнание опасных свойств сухого льда

Пользователи затравили Instagram-блогера Екатерину Диденко, на дне рождения которой погибли три человека. Читателей возмутило, что провизор и «аптечный ревизорро» не знала об опасных свойствах сухого льда.

Диденко отмечала день рождения 28 февраля в бане. Муж подготовил ей и гостям сюрприз, засыпав бассейн сухим льдом для эффектных фотографий. В итоге получилась концентрированная соляная кислота. Три человека погибли, включая мужа Диденко.

Теперь пользователи сомневаются в том, что девушка действительно разбирается в лекарствах, о которых столько писала.

«Да уж провизор! Любительница похайповать, бегающая с пробирками, мензурками и менструальными чашами», — написала @arishka_smirnovaa в комментарии под постом Диденко в Instagram.

«Еще раз убеждаюсь в тупости блогеров! Всему учат, от всего лечат, а мозгов три горошины», — добавила @amily_ammi.

Из-за травли Екатерина Диденко начала скрывать комментарии под своими постами и удалять негатив, но его так много, что девушка просто не успевает за хейтерами.

Источник фото: Instagram

Люди не скрывают свою злость, хотя Диденко и так сама пострадала.

Источник фото: Instagram

Нашлись те, кто поддержал блогера. Диденко сама опубликовала видео, в котором не могла сдержать слез. Она сказала, что не знает, как сообщить детям о смерти отца, и попросила помощи психологов.

Источник фото: Instagram

Многие пишут слова поддержки, отмечая, какой красивой они были парой.

Источник фото: Instagram

Смерть мужа Диденко и еще двух гостей вечеринки сейчас расследует СК. Там завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.