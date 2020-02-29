В Российском союзе химиков объяснили трагический случай, произошедший накануне во время празднования дня рождения блогерши-миллионщицы. Три человека погибли, несколько пострадали после прямого контакта с сухим льдом, брошенным в бассейн.

«Сухой лед — это щелочная субстанция, из которой в принципе, если на нее вода попала, получается кислота. Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует. А сухой лед вон для охлаждения мороженого используют. Сейчас на рынке что угодно можно купить», — рассказал «360» химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков.

Происшествие случилось накануне вечером. Компания из 18 человек собралась в бане «Девятый вал» на Коломенском проезде, чтобы отпраздновать день рождения приятельницы — популярного блогера Екатерины Диденко. В качестве сюрприза в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда. Те, кто это сделал, рассчитывали на эффектный белый дым. Но в итоге все обернулось трагично.

По состоянию на момент публикации новости известно, что умерли три человека. Среди погибших — муж именинницы.