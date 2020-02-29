«Он умер!» Опубликовано видео купания в бассейне с сухим льдом на вечеринке инстаграм-блогерши

В соцсетях появилось видео того, как гости Екатерины Диденко прыгали в бассейн с сухим льдом. Это та самая вечеринка, на которой погибли три человека.

В ролике видно, что сюрприз, подготовленный для именинницы, был «тщательно» продуман. Всем гостям раздали защитные костюмы, в которых они позировали на камеру. Потом сухую смесь высыпали в бассейн.

На видео попало, как два человека залезли в воду. В какой-то момент один из них исчез. На фоне муж Диденко предупреждает, что это может быть опасно.

«Он умер! Все, его нет больше!» — слышно, как кричат остальные гости сначала в шутку, а потом дело приняло серьезный оборот.

ЧП произошло в бане «Девятый вал» на Коломенском проезде в Москве. Известная блогерша Екатерина Диденко там отмечала день рождения. От отравления и ожогов там скончались три человека, в том числе муж именинницы Валентин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.

В Российском союзе химиков рассказали «360», что в бассейне образовалась концентрация соляной кислоты.