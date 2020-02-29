Погибший муж блогерши-миллионщицы умел самостоятельно делать сухой лед

Погибший супруг блогерши-миллионщицы Екатерины Диденко Валентин мог сам делать сухой лед. Пара уже экспериментировала с этим веществом до трагического дня рождения.

Об этом сообщило URA.ru. Издание обнаружило на странице Екатерины в Instagram пост, который блогер опубликовала в ноябре 2019 года. На фото ее супруг сидит на улице возле огнетушителя и нескольких сумок, из которых валит белый плотный дым.

«Произошел прорыв: он сам придумал, сам все купил, и провел эксперимент, а не я. Видели в сториз? Это просто бомба: что получится, если взять огнетушитель, сумку, швабру. Поджечь… И реально, получается бомба!!!», — написала Екатерина в описании поста.

Когда одна из подписчиков блогерши спросила, зачем нужно было проводить этот опыт, Екатерина ответила, что так они «вспоминали свойства» сухого льда. Диденко также уточнила, что этот эксперимент был только началом, и анонсировала подписчикам его продолжение.

Источник фото: телеканал «360»

День рождения Екатерины Диденко обернулся кошмаром. Валентин решил устроить своей супруге сюрприз и засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Задумывалось, что вещество образует над водой белую дымку, которая позволит сделать необычные фото. Однако из-за незнания свойств сухого льда находящиеся в помещении люди начали задыхаться. В Российском союзе химиков рассказали «360», что в бассейне образовалась концентрация соляной кислоты.

В результате трое гостей вечеринки погибли — в их числе и сам Валентин Диденко. Еще несколько приглашенных на праздник пострадали. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.