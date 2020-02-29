«Вчера не ревела, а сегодня прорвало». Екатерина Диденко рассказала о гибели мужа на вечеринке в бане

Блогер Екатерина Диденко подтвердила, что ее муж умер после происшествия в бане на ее дней рождения. Девушка записала видео, в котором, плача, рассказала, что не знает, как сообщить обо всем детям.

«Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры», — сказала Диденко на видео в Instagram.

Она также сообщила, что написала записку о неразглашении информации, так что не может поделиться подробностями трагической вечеринки. Теперь Диденко просит подписчиков о помощи, чтобы они дали ей контакты психологов.

«Вчера не ревела, а сегодня меня прорвало. Я думала, что это неправда, что это сон. Я не представляю, как это теперь рассказывать детям», — добавила Диденко.

Три человека погибли в бассейне в бане «Девятый вал» на Коломенском проезде. Екатерина Диденко 28 февраля там отмечала день рождения, и ее муж решил устроить сюрприз: когда гости были в бассейне, на них высыпалось 25 килограммов «сухого льда».

Два человека скончались на месте, потеряв сознание и захлебнувшись водой. Прибывшие в баню медики забрали в больницу пятерых пострадавших, в том числе мужа Диденко. Его поместили в реанимацию, он скончался ночью.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.