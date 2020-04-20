Блогер Диденко попыталась привлечь внимание обнаженным фото

Блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб в банной вечеринке с сухим льдом, попыталась в очередной привлечь к себе внимание, используя трагическую тему.

На днях она выложила пост в Instagram с провокационным фото. На нем она стоит с листком бумаги, на котором написано «Сухой лед».

В описании девушка рассказывает своей аудитории насколько это вещество опасно. К сожалению, она не ознакомилась с этой информацией раньше, до гибели своего мужа и друзей.

На днях блогер в очередной раз удивила своих подписчиков. Она оголенная записала короткое видео, чем вызвала их гнев.

«Апофеоз лицемерия», написали в соцсетях.

В ответе на вопрос «как жить» Диденко грустно отвечает, что «никак». При этом выбирает голое фото, на котором она не выглядит тоскующей.

Источник фото: Instagram

Екатерина Диденко стала известна в конце февраля. При праздновании ее дня рождения погибли три человека в бассейне с сухим льдом, включая мужа именинницы. После этого блогер максимально старается привлечь к себе внимание. Ходит по ток-шоу, делает провокационные высказывания, фотографируется с детьми, встав на подоконник и всяческие муссирует тему гибели своего мужа.