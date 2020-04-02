Диденко заявила, что жертвам ее вечеринки с сухим льдом «просто не повезло»

В публикации блогер подняла тему опасности использования сухого льда. По ее словам, он может вызвать головокружение и ожоги. Тем не менее его часто используют на детских научных шоу, праздниках, свадьбах. Диденко упомянула, что ее дети тоже сталкивались с сухим льдом и «купались в этом облаке».

«Знаете, почему все было хорошо? Ну везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни», — заявила она.

Девушка считает, что опасную концентрацию вещества не сможет рассчитать даже специалист по продажам этого товара. По словам блогера, при подготовке к ее вечеринке учитывали объем комнаты и бассейна исходя из фотографий помещения.

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств», — сделала вывод Екатерина.

Она призвала производителей сухого льда писать на упаковке о возможных последствиях использования.

Екатерина Диденко в конце февраля праздновала свое 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. На вечеринке присутствовали муж и друзья девушки. В какой-то момент компания решила провести эксперимент и высыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Затем некоторые молодые люди прыгнули в воду. В итоге Валентин Диденко и еще двое погибли от удушения.

Эта история получила большой общественный резонанс. Екатерина стала участницей нескольких ток-шоу на телевидении. Она призналась, что на одном из них ей устроили травлю.