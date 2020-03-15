«Хотите, чтобы вышла?» Блогер Диденко встала на подоконник с детьми из-за хейтеров

«Аптечная ревизорро» Екатерина Диденко, на дне рождения которой из-за необдуманного использования сухого льда погибли три человека, пожаловалась на травлю в Сети. Ее обвинили в гибели друзей и мужа.

Она пожаловалась, что после отъезда матери осталась с детьми и не знает, как ей жить дальше. Как сообщил Cosmo, в ответ на грубые и обвиняющие комментарии 29-летняя девушка может решиться на отчаянный шаг. В Instagram она опубликовала фото, на котором вместе с детьми стоит на подоконнике.

«Вы хотите, чтобы я вышла?» — поинтересовалась она.

Но затем выложила фотографию, на котором сложила кукиш: «Хрен вам! Не дождетесь!».

Екатерина Диденко предложила сплетникам дождаться результатов следствия, а уже потом искать виноватых. Она напомнила, что пообещала не разглашать подробности следствия и многого рассказать не может.

Муж и двое друзей Екатерины погибли на праздновании ее дня рождения 28 февраля в банном комплексе. Ее супруг Валентин бросил в бассейн сухой лед и из-за начавшейся химической реакции погиб в результате отека легкого. Диденко на шоу «Пусть говорят» обвинила врачей в смерти мужа и друзей.