«Хотите, чтобы вышла?» Блогер Диденко встала на подоконник с детьми из-за хейтеров
Она пожаловалась, что после отъезда матери осталась с детьми и не знает, как ей жить дальше. Как сообщил Cosmo, в ответ на грубые и обвиняющие комментарии 29-летняя девушка может решиться на отчаянный шаг. В Instagram она опубликовала фото, на котором вместе с детьми стоит на подоконнике.
«Вы хотите, чтобы я вышла?» — поинтересовалась она.
Но затем выложила фотографию, на котором сложила кукиш: «Хрен вам! Не дождетесь!».
Екатерина Диденко предложила сплетникам дождаться результатов следствия, а уже потом искать виноватых. Она напомнила, что пообещала не разглашать подробности следствия и многого рассказать не может.
Муж и двое друзей Екатерины погибли на праздновании ее дня рождения 28 февраля в банном комплексе. Ее супруг Валентин бросил в бассейн сухой лед и из-за начавшейся химической реакции погиб в результате отека легкого. Диденко на шоу «Пусть говорят» обвинила врачей в смерти мужа и друзей.