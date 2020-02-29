СМИ: муж Екатерины Диденко умер в реанимации после происшествия в бане

СМИ сообщили о смерти мужа блогера Екатерины Диденко в результате ЧП в московской бане. Количество погибших увеличилось до трех.

ЧП произошло в бане на Коломенском проезде. Из-за попадания «сухого льда» в бассейн в помещении распространился углекислый газ. Два человека скончались на месте, потеряв сознание и захлебнувшись водой. Прибывшие в баню медики забрали в больницу пятерых пострадавших, в том числе мужа Диденко. Его поместили в реанимацию.

«Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило три человека», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По информации Рен ТВ, погиб именно муж Диденко.

После происшествия в банном комплексе «Девятый вал» Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.

Как писали СМИ, именно муж Диденко, которая отмечала в бане день рождения, купил 25 килограммов «сухого льда», чтобы сделать имениннице сюрприз. Гости прыгнули в бассейн, и в этот момент на них посыпался лед.