Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш. Этим она поделилась в эфире телепрограммы Первого канала «Пусть говорят».

В пятницу Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Организоторы вечеринки решили наполнить бассейн 25 килограммами сухого льда.

Некоторые гости окунались в воду. Сразу после этого умерло два гостя вечеринки прямо на месте, а муж именинницы, Валентин Диденко скончался в больнице.

Екатерина заявила, что сначала не смогла понять, что на самом деле происходит. «Я вижу, что у него (у друга — ред.) лицо синее. Я говорю: «Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?» — рассказала блогер. Только после того, когда знакомого вытащили из бассейна, девушка поняла, что пора вызывать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что погибший Валентин Диденко попросил рассчитать безопасное количество сухого льда для задымления бассейна. Он несколько раз менял решение и купил диоксида углерода на 10 килограммов больше, чем ему посоветовали в компании.