    17 января 2020, 13:32

    «Безопасного льда нет». Спасатели призвали не купаться в неразрешенных местах на Крещение

    Андрей Фишер, Юлия Булыгина

    Московские спасатели на воде будут патрулировать водоемы всю ночь на 19 января. Как они рассказали «360», до сих пор находятся люди, которые решают искупаться в неразрешенном месте, да еще и с алкоголем.

    «Все места, санкционированные для крещенских купаний, обследованы водолазами. Их безопасность полностью подтверждается нашими сотрудниками. В местах для крещенских купаний запланировано дежурство более 200 человек только работников московской службы спасения на водных объектах. Также на этих местах будут оборудованы пункты обогрева, пункты питания, будет обеспечен правопорядок», — рассказал «360» начальник ПСС «Серебряный бор» Ярослав Черногоров.

    По его словам, люди, которые не привыкли к таким купаниям, могут почувствовать себя плохо или, например, порезаться. На этот случай возле всех купелей будут дежурить медики, готовые оказать квалифицированную помощь.

    Те люди, которые не идут в организованные купели, а решают искупаться самостоятельно, рискуют своим здоровьем. Им будут помогать спасатели, которые в течение всей ночи будут патрулировать водоемы.

    «Места несанкционированных купаний будут выявляться, с гражданами будет проводиться работа. При необходимости будем пользоваться помощью сотрудников правоохранительных органов, потому что частенько бывает такое, что пришли купаться, но с алкоголем», — отметил Черногоров.

    Он напомнил, что в этом году погода бьет температурные рекорды в Москве и области, так что ледового покрытия как никогда мало.

    Более-менее видимость льда есть на закрытых водоемах. На участках Москвы-реки огромнейшая проблема с ледовым покрытием: его либо нет, либо оно тонкое и слоистое, ничего, кроме угрозы, такое покрытие не несет. Безопасного льда нет вообще

    Ярослав Черногоров.

    Крещение Господне празднуется Русской православной церковью 19 января. Подмосковные власти уже объявили, что из-за аномального тепла входы в купели будут обустроены с берега.