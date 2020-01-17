«Безопасного льда нет». Спасатели призвали не купаться в неразрешенных местах на Крещение
«Все места, санкционированные для крещенских купаний, обследованы водолазами. Их безопасность полностью подтверждается нашими сотрудниками. В местах для крещенских купаний запланировано дежурство более 200 человек только работников московской службы спасения на водных объектах. Также на этих местах будут оборудованы пункты обогрева, пункты питания, будет обеспечен правопорядок», — рассказал «360» начальник ПСС «Серебряный бор» Ярослав Черногоров.
По его словам, люди, которые не привыкли к таким купаниям, могут почувствовать себя плохо или, например, порезаться. На этот случай возле всех купелей будут дежурить медики, готовые оказать квалифицированную помощь.
Те люди, которые не идут в организованные купели, а решают искупаться самостоятельно, рискуют своим здоровьем. Им будут помогать спасатели, которые в течение всей ночи будут патрулировать водоемы.
«Места несанкционированных купаний будут выявляться, с гражданами будет проводиться работа. При необходимости будем пользоваться помощью сотрудников правоохранительных органов, потому что частенько бывает такое, что пришли купаться, но с алкоголем», — отметил Черногоров.
Он напомнил, что в этом году погода бьет температурные рекорды в Москве и области, так что ледового покрытия как никогда мало.
Более-менее видимость льда есть на закрытых водоемах. На участках Москвы-реки огромнейшая проблема с ледовым покрытием: его либо нет, либо оно тонкое и слоистое, ничего, кроме угрозы, такое покрытие не несет. Безопасного льда нет вообщеЯрослав Черногоров.
Крещение Господне празднуется Русской православной церковью 19 января. Подмосковные власти уже объявили, что из-за аномального тепла входы в купели будут обустроены с берега.