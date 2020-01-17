Купели оборудованы, спасатели начеку. В Одинцовском округе готовятся к празднику Крещения

До крещенских купаний осталось всего несколько дней. И в Одинцовском городском округе полным ходом идут приготовления к православному празднику. К делу подключились не только священнослужители, но и экстренные службы. В этом году делать проруби не стали, но все места для купания в ночь с 18 на 19 января будут работать по графику.

Главная площадка для крещенских купаний в Одинцовском округе — это купель в звенигородском Саввино-Сторожевском монастыре. Сюда приедут не только местные жители, но и паломники со всей России. В этом году здесь ждут 35 тысяч верующих.

«Человек может прийти в мужское отделение или женское, спокойно снять одежды и спуститься. Нужно три раза окунуться, а потом даже можно выпить горячего сбитня», — сказал наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Павел.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Одинцовском округе организуют семь точек для крещенских купаний. Три из них расположены на прудах. Прорубей, как и в других округах, не будет из-за опасности провалиться под тонкий лед. Для верующих сделают вход в воду с берега.

«Все будут заходить по настилам, глубина должны быть не более 1,5 метров. Должны быть улавливатели по краям льда. Соответственно нужны ограждения, чтобы люди не выходили на лед», — отметил начальник отдела по делам ГО и ЧС Александр Давыдов.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с купелями обустроят теплые раздевалки, а после купания люди смогут подкрепиться на полевой кухне и выпить горячий чай. Не забыли и про безопасность. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с сотрудниками экстренных служб и начальниками территориальных управлений. Они сообщили, что на всех семи точках будут дежурить медики, полиция, спасатели и дружинники – около двухсот человек.

«Мы думаем не только про само Крещение, но и, конечно, смотрим на литургии, которые пройдут в воскресенье и понедельник. Потому что потом большое количество людей могут прийти во все храмы, расположенные на нашей территории за святой водой. Там тоже будет большое количество паломников, мы к этому готовимся», — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Врачи напоминают, что погружаться в ледяную воду противопоказано беременным женщинам, людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, с почками. И рисковать не стоит тем, кто болеет сахарным диабетом. Все купели с 18 по 19 января будут работать по графику. Посмотреть расписание можно на сайте администрации Одинцовского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Крещение — один из главнейших и важнейших в православии праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в ледяную воду. В 2020 году для жителей Подмосковья подготовили около 200 специально оборудованных для купания мест.