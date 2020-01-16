Блогер протестировала костюм подмосковных спасателей на Крещение

Популярная блогер Мария Кохно — в прошлом участница телепроекта «Дом2-» — приехала в Химки на инжнерно-спасательную базу ХимСпас, чтобы на себе посмотреть, как работает безопасность у крещенских купелей. Там она примерила костюм водолаза для минусовых температур и получила небольшой инструктаж о том, как правильно нырять в ледяную воду.

Профессиональные спасатели рассказали девушке, как вести себя, чтобы избежать проблем.

«Категорически: вход только в оборудованные купели, с берега. Должна быть медицинская составляющая, должны быть пункты обогрева!», — наставлял блогера Максим Аршакян, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Московской области.

Марии терпеливо помогали «влезть» в снаряжение, а потом она попробовала пройтись в нем несколько метров. Вышло с трудом, но именно это нужно, чтобы спасатель был во всеоружии у каждой купели.

«В Крещенские купания В Подмосковье оборудуют порядка 200 купелей. Из них две трети будут расположены на водоемах», — уточнил Аршакян.

В итоге, блогер осталась довольна. А самое главное, не боится теперь идти погружаться в иордань. Ведь есть такие спасатели.