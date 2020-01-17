Роспотребнадзор объяснил, кому опасно окунаться в прорубь на Крещение

Окунаться в ледяную воду в Крещение следует с осторожностью. Купания могут негативно сказаться на здоровье детей и самочувствии пожилых людей. Риск есть и у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рекомендации о купании в проруби дали специалисты Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства.

Детям погружаться в иордань из-за возрастных физиологических особенностей. Слой подкожно-жировой клетчатки у ребенка тонкий и не способен защитить детский организм от переохлаждения. Последнее может стать катализатором многих болезней, в том числе воспаления легких и цистита.

Не советуют в Роспотребнадзоре купаться беременным и пожилым. Противопоказанием к этому ритуалу также являются заболевания сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем.

Ледяная вода, добавили специалисты, может навредить людям, которым диагностированы болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Нельзя окунаться, если человек страдает воспалительным заболеванием носоглотки или эндокринными нарушениями.

Из-за холода, обратили внимание в Роспотребнадзоре, вероятно развитие судорог. Шанс потерять сознание тоже исключать нельзя. Резкий спазм сосудов головного мозга может спровоцировать развитие инсульта. Если же он произойдет в конечностях, возникает риск образования тромбов.

Женщины, купаясь в ледяной воде, рискуют получить воспалительные заболевания мочеполовой системы. У мужчин может развиться простатит.

«Возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур. Во время стресса организм вырабатывает гормоны (адреналин, норадреналин), способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие)», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Специалисты посоветовали убедиться в отсутствии противопоказаний, прежде чем окунаться в прорубь.

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Вечером и в ночь перед праздником люди, по сложившейся традиции, троекратно погружаются в воду.