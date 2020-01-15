Крещение без страха. Подмосковные врачи проследят за каждым

В Московской области задействуют 65 бригад скорой помощи во время крещенских купаний. Специалисты будут находиться рядом с каждой купелью, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Специалисты будут готовы оказать экстренную помощь, если это потребуется.

«Большинство людей из тех, кто заходит в купель на Крещение, делают это редко — раз в год, а некоторые и вовсе впервые. Для организма неподготовленного человека это своего рода стресс. Самое главное правило — нельзя употреблять алкоголь перед купанием и после. Спиртные напитки способствуют увеличению нагрузок на сердце», — рассказал Олег Какурин, главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи.

По мнению специалистов, готовиться к купанию нужно постепенно. Сначала нужно снять верхнюю одежду, через несколько минут — обувь, а перед самим погружением уже раздеться по пояс. Согреваться можно горячим чаем и махровым полотенцем.

«Воздержаться от купания в проруби следует людям с хроническими заболеваниями, поскольку это может вызвать обострение недуга, а также с болезнями сердечно-сосудистой системы. Резкая смена температуры провоцирует спазм сосудов, что может привести к скачку давления, инсульту или инфаркту. Также не рекомендуется окунаться пациентам с сахарным диабетом», — уточнил Олег Какурин.

Крещение — один из главных христианских праздников. В ночь с 18 на 19 января верующие традиционно окунутся в холодную воду. Ранее «360» рассказывал, где можно искупаться в Подмосковье.