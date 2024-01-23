Эксклюзив 23 января 2024, 20:16 Авторы иска к Ивлеевой на миллиард рублей не прекратят обращаться в суд Продюсер Иншаков: будем подавать иски в суд на Ивлееву, пока не решим вопрос РИА «Новости»

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Московский суд зарегистрировал третий иск против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Истцы требуют, чтобы артистка отправила в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» миллиард рублей. Инициатор исков продюсер, киноактер и кинорежиссер Александр Иншаков рассказал «360», что в суд будет обращаться до тех пор, пока не добьется желаемого.

«Суд отказывает, мы возобновляем. И будем продолжать это до тех пор, пока не решим вопрос», — заявил он.

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Сумма по иску, уточнил Иншаков, останется той же, что и раньше. Никаких изменений в этом вопросе не будет.

Истцы требуют взыскать компенсацию морального вреда с Ивлеевой. Они хотят, чтобы ведущая отправила в фонд поддержки участников СВО миллиард рублей, а компания МТС — миллиард долларов. Суды дважды отказывались принимать подобные иски к рассмотрению.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор». Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке. Ранее оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову. Она заявила, что действия знаменитостей причинили ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания».