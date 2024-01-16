Знаменитости 16 января 2024, 18:01 Оскандалившемуся из-за носка рэперу Vacio предложили служить в оркестровых войсках Mash: рэперу Vacio предложили пройти службу в оркестровых войсках Московские суды общей юрисдикции

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Скандальный участник «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, рэпер Николай Васильев (он же Vacio) во вторник, 16 января, посетил военный комиссариат Савеловского района Москвы. Там музыканту предложили служить в оркестровых войсках, сообщил Telegram-канал Mash.

По словам источника канала, во время службы рэперу пообещали предоставить возможность ездить домой каждые выходные и зарплату в 60 тысяч рублей. Помимо этого, ему могут выделить съемную квартиру для проживания, отметил собеседник Mash.

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При этом авторы публикации обратили внимание, что в Екатеринбурге (родной город музыканта — прим. ред.) военная медицинская комиссия ранее признала музыканта негодным к службе из-за псориаза.

Адвокат рэпера Роман Попов сообщил РИА «Новости» о том, что Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста.

«Сейчас решается вопрос о категории годности к военной службе», — уточнил юрист.

Музыкант за последнее время успел дважды попасть под арест. Один раз за мелкое хулиганство после вечеринки Ивлеевой, где появился голым в одном носке вместо трусов. А затем — за неповиновение полиции.