17 января 2024, 15:31
Оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову
Уроженка Златоуста подала иск на миллиард рублей из-за голой вечеринки Ивлеевой
Уроженка Златоуста Челябинской области, которую оскорбила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подала иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» рассказал ее представитель Александр Морозов.
В документе указано, что ответчики, в числе которых, кроме Ивлеевой, Лолита, Vacio (Николай Васильев), Филипп Киркоров и Дима Билан, распространили в соцсетях деструктивную информацию. Она подрывает духовно-нравственные ценности и провоцирует девиантное поведение.
Реклама
Истица заявила, что действия упомянутых знаменитостей причинили ей и ребенку «нравственные, физические страдания», а также вызвали страх за будущее страны.
С каждого из указанных в иске лиц женщина потребовала выплаты компенсации в размере 200 миллионов рублей. Кроме того, жительница Златоуста попросила отобрать у Киркорова и Билана их звания.
Таганский суд Москвы уже принял коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Инициативную группу общественников возглавил актер Александр Иншаков.
Суд
Блогеры
Реклама
Реклама