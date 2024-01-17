Общество 17 января 2024, 15:31 Оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову Уроженка Златоуста подала иск на миллиард рублей из-за голой вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Уроженка Златоуста Челябинской области, которую оскорбила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подала иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» рассказал ее представитель Александр Морозов.

В документе указано, что ответчики, в числе которых, кроме Ивлеевой, Лолита, Vacio (Николай Васильев), Филипп Киркоров и Дима Билан, распространили в соцсетях деструктивную информацию. Она подрывает духовно-нравственные ценности и провоцирует девиантное поведение.

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Истица заявила, что действия упомянутых знаменитостей причинили ей и ребенку «нравственные, физические страдания», а также вызвали страх за будущее страны.

С каждого из указанных в иске лиц женщина потребовала выплаты компенсации в размере 200 миллионов рублей. Кроме того, жительница Златоуста попросила отобрать у Киркорова и Билана их звания.

Таганский суд Москвы уже принял коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Инициативную группу общественников возглавил актер Александр Иншаков.