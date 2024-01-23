Знаменитости 23 января 2024, 19:13 Авторы иска к Ивлеевой на миллиард рублей в третий раз подали его в суд Суд в Москве в третий раз зарегистрировал иск к Ивлеевой на миллиард рублей РИА «Новости»

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Таганский суд Москвы зарегистрировал очередной иск против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и ПАО МТС», — сказали в суде.

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Истцом выступил некий Трещев. Он попросил суд обязать ответчиков в счет компенсации морального вреда перечислить средства в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Ивлеева должна отправить туда миллиард рублей, а МТС — миллиард долларов.

Суды дважды отказывались принимать подобные иски к рассмотрению. Их инициаторами стали продюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему десятки человек. В прошлый раз суд указал, что в заявлении не представили подтверждения того, что Ивлеева и МТС являются общими ответчиками.

До этого Иншаков и его соратники обращались с иском в Хамовнический суд, но там в рассмотрении тоже отказали. Оказалось, что телеведущая не проживает в Хамовниках.