Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля. Возможность вновь сделать доступным популярный у россиян курорт сейчас обсуждается в штабе по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил источник Forbes, отечественные курорты после закрытия Турции оказались перегружены, что привело к высокой концентрации людей и увеличению темпов распространения вируса.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — сообщил источник изданию.

Возможно, откроют семь рейсов в неделю. Неизвестно, будут их выполнять разные авиакомпании либо только «Аэрофлот», рассказал представитель крупнейшей авиакомпании.

Власти России закрыли авиасообщение с Турцией 15 апреля после резкого скачка заболевших на курорте. В конце весны в Турции ежедневно выявляли по 50 тысяч заболевших COVID-19. Запрет продлится до 21 июня. Россия направила своих экспертов в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране. По результатам поездки будет принято решение о возобновлении или продлении ограничения авиасообщения.